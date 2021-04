Yahoo Answers verso la chiusura | ecco quando chiuderà la piattaforma di Q&A più famosa del mondo

(Di martedì 6 aprile 2021), una delle più longeve e storiche piattaforme web di Q&A nella storia di internet,il 4 maggio. Questo è il giorno in cui il sito web diinizierà a reindirizzare alla homepage di, e tutti gli archivi dellacesseranno apparentemente di esistere. Laè in funzione dal 2005., che ora fa parte di Verizon Media Group dopo la vendita della società alle telecomunicazioni per quasi 5 miliardi di dollari nel 2017, ha annunciato il cambiamento nella parte superiore della homepage di. Il messaggio si collega a una FAQ, che illustra in dettaglio la linea temporale della. A partire dal 20 aprile, ...

Advertising

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - MediasetTgcom24 : Yahoo Answers chiude il 4 maggio, troppo difficile gestirlo | Non rimarrà nemmeno l'archivio, lamentele degli utent… - yvinc : RT @ilpost: Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - ansiaincircolo : QUINDI MI STATE DICENDO CHE YAHOO ANSWERS CHIUDE DAVVERO -

Ultime Notizie dalla rete : Yahoo Answers

La notizia è ormai ufficialechiude i battenti e dal 4 maggio un pezzo della storia di Internet se ne va. Il sito che raccoglieva i dubbi degli utenti che ricevevano un aiuto dalla comunità del web dopo 16 anni di ...Si chiude un'epoca per i frequentatori di internet della prima ora: chiude, il servizio online di domande e risposte diche ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni, nel bene e nel male, negli argomenti seri come in quelli meno seri. La novità emerge ...Yahoo Answers è conosciuta come la più grande piattaforma di sempre per ‘conoscere le cose’ grazie alle domande che gli utenti pongono per ricevere risposte da altri. Le risposte non sono state mai il ...Questo l’annuncio dell’imminente chiusura di Yahoo Answers pubblicato nella pagina ufficiale: Il sito di Yahoo Answers verrà chiuso il 4 maggio 2021 (ora della costa est degli USA) e dal 20 aprile ...