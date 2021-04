Yahoo Answers chiuderà i battenti a partire dal 4 maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Il famoso sito di domande e risposte Yahoo Answers, appartenente al portale Yahoo!, chiuderà definitivamente il 4 maggio 2021. Già dal prossimo 20 aprile non sarà più possibile scrivere sul sito, entrando in modalità lettura (si potranno leggere solamente i contenuti già esistenti). Gli utenti iscritti potranno richiedere di scaricare i propri messaggi. Cos’è Yahoo Answers Yahoo Answers è un servizio web realizzato da Yahoo! nel 2005. Il sito permette di inviare domande e ricevere risposte su qualunque argomento suddivisi in ventinove categorie. Per poter usufruire del servizio è sufficiente registrarsi al portale avendo almeno 13 anni. Nel corso degli anni, complice anche il massiccio utilizzo dei social ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Il famoso sito di domande e risposte, appartenente al portale!,definitivamente il 42021. Già dal prossimo 20 aprile non sarà più possibile scrivere sul sito, entrando in modalità lettura (si potranno leggere solamente i contenuti già esistenti). Gli utenti iscritti potranno richiedere di scaricare i propri messaggi. Cos’èè un servizio web realizzato da! nel 2005. Il sito permette di inviare domande e ricevere risposte su qualunque argomento suddivisi in ventinove categorie. Per poter usufruire del servizio è sufficiente registrarsi al portale avendo almeno 13 anni. Nel corso degli anni, complice anche il massiccio utilizzo dei social ...

