Yahoo Answers chiude per sempre

(Di martedì 6 aprile 2021) È stato uno strumento indispensabile per i boomer, oltre che per i nativi digitali: per 16 anni (è nato nel 2005) a Yahoo Answers abbiamo chiesto di tutto e a nostra volta abbiamo risposto a milioni di domande su qualsiasi tema (non di rado improbabile), poste da utenti di tutto il mondo. A tutto questo dovremo dire addio per sempre: dal 4 maggio Yahoo Aswers, una delle piattaforme di Q&A più longeve, chiuderà per sempre.