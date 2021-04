Xbox Game Pass torna GTA V. MLB The Show 21 e Zombie Army 4 tra i giochi in arrivo a inizio aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Gli abbonati ad Xbox Game Pass saranno contenti di sapere che nel servizio tornerà uno dei giochi più famosi di sempre: Grand Theft Auto V sarà di nuovo disponibile ad aprile, insieme all'esclusiva Sony, MLB The Show 21 e un altro titolo sportivo attuale, EA Sports NHL 21. La maggior parte delle nuove versioni annunciate saranno per Xbox One e Xbox Series X, con alcune riservate per PC e al cloud gaming. Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate hanno accesso a tutti i giochi. GTA V era già stato introdotto all'interno di Xbox Game Pass prima, ma solo brevemente, da gennaio ad aprile 2020. MLB The Show ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Gli abbonati adsaranno contenti di sapere che nel servizio tornerà uno deipiù famosi di sempre: Grand Theft Auto V sarà di nuovo disponibile ad, insieme all'esclusiva Sony, MLB The21 e un altro titolo sportivo attuale, EA Sports NHL 21. La maggior parte delle nuove versioni annunciate saranno perOne eSeries X, con alcune riservate per PC e al cloud gaming. Gli abbonati aUltimate hanno accesso a tutti i. GTA V era già stato introdotto all'interno diprima, ma solo brevemente, da gennaio ad2020. MLB The...

