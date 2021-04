Willie Peyote, il brano “Mai dire mai (La locura)” è oro (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mai dire mai (La locura)”, il brano inedito che Willie Peyote ha presentato durante l'ultima edizione del Festival della canzone italiana portandosi a casa il Premio della Critica Mia Martini, viene certificato oro da FIMI-GFK.Il singolo, che dalla sua pubblicazione non ha mai lasciato le classifiche ufficiali sia di vendita che radio, è accompagnato da un video ufficiale che ha superato 4 milioni di visualizzazioni.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Maimai (La)”, ilinedito cheha presentato durante l'ultima edizione del Festival della canzone italiana portandosi a casa il Premio della Critica Mia Martini, viene certificato oro da FIMI-GFK.Il singolo, che dalla sua pubblicazione non ha mai lasciato le classifiche ufficiali sia di vendita che radio, è accompagnato da un video ufficiale che ha superato 4 milioni di visualizzazioni.(ITALPRESS).

