Volley, squadre italiane qualificate alle prossime Coppe Europee: Civitanova, Perugia e Trento in Champions League

Civitanova, Perugia, Trento giocheranno la Champions League 2021-2022 di Volley maschile. Alla massima competizione europea si qualificano infatti le due squadre che disputeranno la Finale Scudetto e la migliore piazzata in regular season. I Block Devils sono già sicuri di prendere parte all'atto conclusivo per il tricolore e attendono la vincente del confronto tra la Lube e i dolomitici. Comunque vada questa sfida (i marchigiani conducono per 2-1) le due squadre disputeranno la prossima edizione del torneo continentale visto che in regular season avevano chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto. L'Italia sarà dunque rappresentata dalle tre grandi corazzate, tra l'altro Trento giocherà la Finale 2021 contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley squadre Mercoledì di passione per l'UniTrento, stavolta può solo vincere ... non solo perché sono passati solo tre giorni dalla prima sfida che l'UniTrento Volley ha giocato ... Una dimostrazione del fatto che le due squadre non sono lontane per potenziale, ma anche la conferma ...

Semifinali scudetto, Savino Del Bene - Conegliano in diretta ... le due squadre si sfidarono proprio il 7 Aprile 2018 e finì 3 - 1 per le venete. EX E PRECEDENTI Solamente tre giocatrici nelle fila di Scandicci hanno indossato anche la maglia della Imoco Volley: ...

