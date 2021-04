Volley, playoff semifinali. Trento spalle al muro: Civitanova al primo match ball per la finale (Di martedì 6 aprile 2021) La situazione si è ribaltata rispetto a una settimana fa. Ora è Civitanova a guardare dall’altro in basso la Itas Trentino e a giocare la partita di Trento con la certezza di avere due possibilità (con l’eventuale bella in casa) per agguantare la finale scudetto. In una settimana i marchigiani hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori ma soprattutto il carattere che ha permesso loro di vincere tanto in questi ultimi due anni. La “cura Blengini” sembra aver funzionato dopo il flop di gara1. I cinque set giocati a Trento esattamente una settimana fa sembrano aver ridato fiducia a Juantorena e compagni che in questa fase non sono una macchina perfetta e lo hanno dimostrato nel primo set di gara3 quando hanno dilapidato un buon vantaggio facendosi agguantare e ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) La situazione si è ribaltata rispetto a una settimana fa. Ora èa guardare dall’altro in basso la Itas Trentino e a giocare la partita dicon la certezza di avere due possibilità (con l’eventuale bella in casa) per agguantare lascudetto. In una settimana i marchigiani hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, hanno ritrovato lo smalto dei giorni migliori ma soprattutto il carattere che ha permesso loro di vincere tanto in questi ultimi due anni. La “cura Blengini” sembra aver funzionato dopo il flop di gara1. I cinque set giocati aesattamente una settimana fa sembrano aver ridato fiducia a Juantorena e compagni che in questa fase non sono una macchina perfetta e lo hanno dimostrato nelset di gara3 quando hanno dilapidato un buon vantaggio facendosi agguantare e ...

Advertising

LegaVolleyFem : ???????? #PlayOff #SerieA1: mercoledì via alle #semifinali. L' @ImocoVolley ospita la @SDBVolley alle 18.00 su… - trentinovolley : ???? | UNITRENTO VOLLEY Serie A3, mercoledì sera in campo a #MontecchioMaggiore per il ritorno dei sedicesimi dei Pl… - sportrentino_it : RT @volley_stt: Al termine della gara di andata del turno preliminare dei playoff di serie A3, conclusasi con un 2-3 a favore del Montecchi… - volley_stt : Al termine della gara di andata del turno preliminare dei playoff di serie A3, conclusasi con un 2-3 a favore del M… - CronacheMc : VOLLEY - Civitanova domani in campo alla Blm Group Arena, alle 20,30 il quarto atto della semifinale playoff. Il li… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley playoff Volley, giovedì al PalaMaiata Tonno Callipo - Leo Shoes Modena Calendario incalzante per la Tonno Callipo Calabria impegnata nei playoff per determinare la classifica dal quinto posto in poi. Giovedì 8 aprile andrà in scena la quarta giornata della competizione che ha visto finora i giallorossi perdere contro Cisterna e Padova ...

Volley, la Sicom Akademia Sant'Anna ingaggia la schiacciatrice Fabiola Ferro: 'Spero di ripagare la fiducia di società e allenatore' Volley, Fabiola Ferro approda alla Sicom Akademia Sant'Anna: le sue parole Dopo aver raggiunto il 2° ... Mi auguro di poter essere utile in questi playoff, ripagando la stima di Nino e di una realtà ...

Volley, semifinali Playoff Superlega: il programma di gara 4 Metropolitan Magazine Volley, cinque positivi a Modena: dubbi per la trasferta a Vibo Valentia Brutte notizie per il Modena Volley, impegnato nei play off per decidere la classifica che va dal quinto al dodicesimo posto in cui i gialloblu sono partiti con tre sconfitte in altrettante partite. O ...

Volley, playoff semifinali. Trento spalle al muro: Civitanova al primo match ball per la finale La situazione si è ribaltata rispetto a una settimana fa. Ora è Civitanova a guardare dall'altro in basso la Itas Trentino e a giocare la partita di Trento con la certezza di avere due possibilità (co ...

Calendario incalzante per la Tonno Callipo Calabria impegnata neiper determinare la classifica dal quinto posto in poi. Giovedì 8 aprile andrà in scena la quarta giornata della competizione che ha visto finora i giallorossi perdere contro Cisterna e Padova ..., Fabiola Ferro approda alla Sicom Akademia Sant'Anna: le sue parole Dopo aver raggiunto il 2° ... Mi auguro di poter essere utile in questi, ripagando la stima di Nino e di una realtà ...Brutte notizie per il Modena Volley, impegnato nei play off per decidere la classifica che va dal quinto al dodicesimo posto in cui i gialloblu sono partiti con tre sconfitte in altrettante partite. O ...La situazione si è ribaltata rispetto a una settimana fa. Ora è Civitanova a guardare dall'altro in basso la Itas Trentino e a giocare la partita di Trento con la certezza di avere due possibilità (co ...