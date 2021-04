Volley | cinque positivi a Modena | dubbi per la trasferta a Vibo Valentia

(Di martedì 6 aprile 2021) Brutte notizie per il, impegnato nei play off per decidere la classifica che va dal quinto al dodicesimo posto in cui i gialloblu sono partiti con tre sconfitte in altrettante partite. Oggi, a quarantotto ore dalla sfida in Calabria contro, la società emiliana ha annunciato latà dielementi del gruppo squadra, due giocatori e tre elementi dello staff. Delletà che, secondo quanto viene reso noto dal comunicato, sono affiorate tra la giornata di sabato, quando prima della sfida casalinga contro Milano la squadra è stata sottoposta al tampone anti-genico, ed oggi. Queste le parole ufficiali della società: “La societàcomunica che in seguito ai tamponi molecolari eseguiti ...

ModenaToday

Ancora casi di Covid nel mondo dello sport. Oggi cinque membri della squadra del Modena Volley sono risultati positivi. 'In seguito ai tamponi molecolari eseguiti in mattinata è stata riscontrata la positività al Covid - 19 da parte di due giocatori ...