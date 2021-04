Vivida mon amour | Andrea Vitali racconta la vita di coppia in riva al lago

Advertising

pausacaffeblog : Vivida mon amour di Andrea Vitali. Una commedia lieve e ironicamente amara. Anni Ottanta, un aspirante medico condo… - WarRoomCisnetto : Carenza di dosi, mancanza di personale, no vax. LA CAMPAGNA VACCINALE AI RAGGI X. @ecisnetto ne ha parlato nella Wa… - WarRoomCisnetto : Carenza di dosi, mancanza di personale, #novax LA CAMPAGNA VACCINALE AI RAGGI X @ecisnetto ospita nella War Room… -

Ultime Notizie dalla rete : Vivida mon

Leggo.it

amour è un romanzo d'amore con finale a sorpresa, tra la novità tutta anni 80 della donna in carriera insieme con panorami e gente di lago, quel piccolo mondo antico della provincia che ...Andrea Vitali presenta il suo libro 'amour' , alle ore 19, sulla pagina Facebook di Bookdealer. Dialogherà con i librai delle librerie Periferica di Albinia (GR), Verso di Milano, Il ...(di Paolo Petroni) (ANSA) - ROMA, 30 MAR - ANDREA VITALI, ''VIVIDA MON AMOUR'' (EINAUDI, PP. 128 - 15,00 EURO) - Vìvida, con l'accento sulla prima sillaba, a evitare ambiguità sulla sua lucida vital ...Pierpaolo Capovilla con un dito steccato e parecchio dolore in corpo, eppure indemoniato come al solito. Il fotografo che non resiste e si lancia nel pogo. Una storia musicale unica e (purtroppo) irri ...