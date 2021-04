Vino | Famille Helfrich conquista mercato italiano | +720% nell' Horeca in 3 anni

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) -, a capo del gruppo Les Grands Chais de France,ilcon i suoi vini francesi: le vendite sfiorano le 850.000 bottiglie vendute in un anno con unsul fatturato on trade negli ultimi 3. Les Grands Chais de France possiede Domaine di proprietà nei territori più vocati per la produzione di vini fermi e Crémants, dalla Valle della Loira a Bordeaux, e dal Languedoc- Roussillon, Provenza e Valle del Rodano, fino in Borgogna, nonché in Jura e Alsazia. È il primo esportatore difrancese nel mondo, con più di 170 Paesi raggiunti, e partner privilegiato di produttori importanti delle zone più prestigiose di Francia. La famigliasi dedica ai ...

tvbusiness24 : #Vino, cresce ancora in Italia #Famille Helfrich. Nel 2020 vendute 850 mila bottiglie francesi -

Ultime Notizie dalla rete : Vino Famille

OlbiaNotizie

Lo dimostrano i numeri diHelfrich , a capo del gruppo Les Grands Chais de France , che ... Les Grands Chais de France è il primo esportatore difrancese al mondo , con più di 170 Paesi ...Un 2020 positivo perHelfrich, a capo del gruppo Les Grands Chais de France: le vendite difrancese in Italia sfiorano le 850.000 bottiglie vendute in un anno, con un + 720% sul fatturato on trade negli ...Nel nostro Paese Les Grands Chais de France, primo esportatore di bottiglie d'oltralpe al mondo, sfiora gli 850mila pezzi venduti in un anno. Tra i più apprezzati i Crémant alsaziani e i Bordeaux ...Roma, 1 apr. (askanews) - Un 2020 positivo per Famille Helfrich, a capo del gruppo Les Grands Chais de France: le vendite di vino francese in Italia sfiorano le 850.000 bottiglie vendute in un anno, ...