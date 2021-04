Vinicius e Asensio trascinano il Real | Salah illude Klopp Ora per il Liverpool si fa dura

Advertising

SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - MARCAinENGLISH : Vinicius, Benzema, Asensio ?? Full confirmed #RMALIV team news: - VAVEL_Italia : #Vinicius trascina il @realmadrid: gli spagnoli vincono per 3-1 contro il @LFC - francescgalleno : @DavideBernardi6 @realmadrid Belin ma non le vedono le partite? Lucas terzino, Mendy, Modric, Kroos, Asensio, Vinic… - GiorgioFreschi : Un super #Vinicius e un gol di #Asensio stendono il #Liverpool nell'andata dei quarti di finale di #UCL: il… -

... Marcoha approfittato dell'errore trovandosi da solo davanti ad Alisson, scavalcandolo con ... outstream 27' goal del Real Madrid! Kroos ha lanciato col goniometro dalla sua metà campo...Liga ancora aperta (e ora c'è il Clasico), corsa verso la semifinale di Champions in discesa grazie al 3 - 1 sul Liverpool con le firme di(doppietta) e. Se la finale del 2018 a Kiev ...Grande prova di forza del Real Madrid che batte 3-1 il Liverpool e ipoteca il passaggio in semifinale: vince il City ma il 2-1 dell'Etihad tiene in vita il Dortmund ...Zidane, che in extremis ha perso pure Varane perché positivo al Covid-19, trova in Vinicius il calciatore piú ispirato ... di Alexander-Arnold che finisce col servire in mezzo all'area Asensio, lo ...