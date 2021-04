VIDEO Giro Paesi Baschi 2021, highlights seconda tappa: Aranburu vince in solitaria, attacchi di Roglic e Pogacar (Di martedì 6 aprile 2021) Alex Aranburu ha vinto la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2021. Lo spagnolo si è imposto sul traguardo di Sestao e ha conquistato uno dei successi più belli sua carriera. Il gruppo dei migliori è giunto a 15 secondi di ritardo, regolato dallo spagnolo Omar Fraile davanti allo sloveno Tadej Pogacar. L’altro sloveno Primoz Roglic, sesto al traguardo, resta in testa alla classifica generale con 5” di vantaggio su Aranburu, 6” su Brandon McNulty, 24” su Pogacar, 28” su Adam Yates. L’attacco di Aranburu è partito a 10 km dal traguardo, lungo un tratto in discesa, dopo che i big si erano dati battaglia in salita. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Alexha vinto ladeldei. Lo spagnolo si è imposto sul traguardo di Sestao e ha conquistato uno dei successi più belli sua carriera. Il gruppo dei migliori è giunto a 15 secondi di ritardo, regolato dallo spagnolo Omar Fraile davanti allo sloveno Tadej. L’altro sloveno Primoz, sesto al traguardo, resta in testa alla classifica generale con 5” di vantaggio su, 6” su Brandon McNulty, 24” su, 28” su Adam Yates. L’attacco diè partito a 10 km dal traguardo, lungo un tratto in discesa, dopo che i big si erano dati battaglia in salita. Di seguito ilcon gli ...

Advertising

carlosvp1524 : RT @enttretenido: Rico giro, con su respectivo squirt! - EValdinosi : Dopo aver eliminato 28483838 app, 28383838 foto e video, dopo aver tolto anche la polvere che era in giardino: spaz… - granata948 : RT @Eurosport_IT: Alex #Aranburu vince la 2a frazione al Giro dei Paesi Baschi, e che bello vedere il suo arrivo tra la folla! ??????????? #it… - saraangel83 : Scherzo a Paola Turci: il primo amore della nipotina e uno strano giro di bufale - Le Iene - BiagioCimini : @disinformatico Grazie Paolo.. Ti prego, quando vedrai il video, non prendermi in giro per il mio inglese maccheronico ????... -