Viaggio in Serbia per il vaccino. L'offerta con le dosi donate dalla Ue (Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Bernasconi La Serbia apre alle vaccinazioni: basta compilare il modulo sul sito del governo. Tra le dosi disponibili anche quelle arrivate con il programma internazionale Covax, destinato ai Paesi con economie più deboli AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinopharm o Moderna? In Serbia è possibile scegliere il vaccino anti-Covid che si preferisce. E il servizio non è solo per i cittadini del Paese, ma anche per gli stranieri. Chiunque, infatti, può compilare il questionario per manifestare il propro interesse alla vaccinazione. A partire dallo scorso 11 gennaio, infatti, il siero anti-Covid è disponibile per tutti, senza distinzione di passaporto o residenza. Prima la Serbia si è rivolta ai suoi cittadini, poi ai migranti e ai residenti nei campi Rom e in seguito, dopo aver ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Francesca Bernasconi Laapre alle vaccinazioni: basta compilare il modulo sul sito del governo. Tra ledisponibili anche quelle arrivate con il programma internazionale Covax, destinato ai Paesi con economie più deboli AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, Sinopharm o Moderna? Inè possibile scegliere ilanti-Covid che si preferisce. E il servizio non è solo per i cittadini del Paese, ma anche per gli stranieri. Chiunque, infatti, può compilare il questionario per manifestare il propro interesse alla vaccinazione. A partire dallo scorso 11 gennaio, infatti, il siero anti-Covid è disponibile per tutti, senza distinzione di passaporto o residenza. Prima lasi è rivolta ai suoi cittadini, poi ai migranti e ai residenti nei campi Rom e in seguito, dopo aver ...

Advertising

MiTomorrow : E’ la Serbia la nuova meta turistica di questa primavera ? #serbia #vaccino #covid #viaggio #belgrado - lostonyouh : se si fa un viaggio in serbia ti fanno il vaccino prima di entrare io direi che possiamo prenotare un bel viaggio - AntonellaColoru : @VEventuali @FabioMontale Il corriere però racconta del #Conte Simone Avogadro di Vigliano, non del suo futuro ipot… - MariZar8 : RT @Libero_official: Il caso del Conte Avogadro: ha prenotato il #vaccino in #Serbia, ha scelto il siero e ora è libero di viaggiare. Tutto… - Lorik_Podolska : RT @Libero_official: Il caso del Conte Avogadro: ha prenotato il #vaccino in #Serbia, ha scelto il siero e ora è libero di viaggiare. Tutto… -