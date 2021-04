Verona | riaprono le scuole e Atv adegua corse e orari

Advertising

larenait : Le regole previste da oggi in Veneto - confartigiavr : Il Veneto torna in “arancione” da martedì 6 aprile. Lo stabilisce l’ordinanza MinSalute diffusa oggi. Da martedì pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona riaprono

veronaoggi.it

Parrucchieri ed estetisteregolarmente parrucchieri, barbieri e centri estetici che in ... Festività: applicazioni adel Dpcm… Comune e Croce Rossa in campo per l'emergenza Covid ..., Atv adegua corse e orari per la riapertura delle scuole. Domani, 7 aprile, ale scuole, e anche Atv deve adeguare corse e orari. In considerazione della ripresa delle lezioni, compresi gli istituti superiori nella misura del 50%, è infatti prevista la ...Cocaina, hashish e marijuana in casa: arrestata una 34enne a Verona Riaprono le scuole, Atv adegua corse e orari. Riecco gli assistenti alle fermate Verona da oggi in zona arancione: ecco cosa è ...Verona, Atv adegua corse e orari per la riapertura delle scuole. Domani, 7 aprile, a Verona riaprono le scuole, e anche Atv deve adeguare corse e orari. In considerazione della ripresa delle lezioni, ...