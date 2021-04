Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 10 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata di Verissimo avverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di sabato 10 aprile, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dai 7 ai 10 ospiti, il numero esatto ve lo confermeremo nelle prossime ore, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step. Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 10 aprile 2021 Direttamente dallo studio di ‘Amici 20‘, Stefano De Martino, Il Principe Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino saranno ospiti a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021) La registrazione della nuova puntata diavverrà nelle prossime ore e, infatti, sul profilo social del talk show condotto da Silvia Toffanin stanno iniziando a farsi spazio le prime indiscrezioni. Nella puntata di10, in onda alle ore 15:30 su Canale 5 , ci saranno dai 7 ai 10, il numero esatto ve lo confermeremo nelle prossime ore, e la curiosità su quali saranno gli invitati in studio nella prossima puntata cresce e noi, possiamo cominciare a scoprirli uno dopo l’altro step by step.glidella puntata del 10Direttamente dallo studio di ‘Amici 20‘, Stefano De Martino, Il Principe Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino sarannoa ...

