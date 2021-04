Veneto, la gestione telematica della Sanità in mano alla società segnalata dall’Anac. Col Covid contratto prorogato (senza gara) (Di martedì 6 aprile 2021) Engineering Ingegneria Informatica, finita in una black-list dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, non controlla solo il sistema telematico della Sanità della Lombardia, ma anche quello del Veneto. La società romana, che è una costola di un gruppo fondato una trentina di anni fa a Padova, è il pilastro attorno al quale ruota il funzionamento della macchina sanitaria da 10 miliardi di euro gestita dalla giunta di Luca Zaia e dalla potente Azienda Zero, il suo braccio operativo (l’equivalente di Aria in Lombardia, la stazione appaltante regionale). Da quando è scoppiato il Covid, inoltre, continua a ricevere aggiornamenti di spesa e nuovi incarichi, con il sistema della procedura negoziata, senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Engineering Ingegneria Informatica, finita in una black-list dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, non controlla solo il sistema telematicoLombardia, ma anche quello del. Laromana, che è una costola di un gruppo fondato una trentina di anni fa a Padova, è il pilastro attorno al quale ruota il funzionamentomacchina sanitaria da 10 miliardi di euro gestita dgiunta di Luca Zaia e dpotente Azienda Zero, il suo braccio operativo (l’equivalente di Aria in Lombardia, la stazione appaltante regionale). Da quando è scoppiato il, inoltre, continua a ricevere aggiornamenti di spesa e nuovi incarichi, con il sistemaprocedura negoziata,...

