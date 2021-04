Varane salta Real Madrid-Liverpool | il motivo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021) Un’ altra tegola si abbatte sule Zidane. A poche ore da?l’attesissima sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il, i Blancos dovranno fare a meno anche del difensore francese, Raphael, risultato positivo al Covid-19 dopo i test effettuati stamattina. Un guaio non da poco per il tecnico transalpino che, già privo di Sergio Ramos per l’infortunio al polpaccio rimediato in Nazionale, dovrà reinventarsi l’assetto difensivo”. Come giocherà ilsenza? Malgrado le gravi perdite, non è la priva volta che Zidane si trova ad affrontare emergenze di questo tipo. Ma in questo caso dovrà ricostruire un intero reparto contro una squadra temibile come il, avendo a disposizione ...