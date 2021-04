Varane positivo al Covid: salta Real Madrid - Liverpool (Di martedì 6 aprile 2021) Madrid (Spagna) - Il Real Madrid entra nella fase calda della stagione ma lo deve fare senza le pedine più importanti della difesa dopo la recente positività di Raphael Varane . Il difensore francese ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021)(Spagna) - Ilentra nella fase calda della stagione ma lo deve fare senza le pedine più importanti della difesa dopo la recente positività di Raphael. Il difensore francese ...

