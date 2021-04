Valentino Rossi scherza su Pedro Acosta: “Impressionante, gareggerà contro di me tra 10 anni in MotoGP” (Di martedì 6 aprile 2021) Valentino Rossi ha iniziato molto male il Mondiale MotoGP 2021. Il Dottore, passato alla Yamaha Petronas, ha raccolto appena quattro punti nelle due gare disputate sul circuito di Losail: 12mo nel GP del Qatar, 16mo nel GP di Doha. Le difficoltà sono enormi e il nove volte Campione del Mondo sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa, ma il suo amore per questo sport è smisurato e a 42 anni cerca sempre di rilanciarsi. Dopo essere riuscito a presentarsi sulla stessa griglia di partenza del ben più giovane fratello Luca Marini, Valentino Rossi ha voluto scherzare anche su un giovanissimo spagnolo, ovvero quel Pedro Acosta che domenica ha vinto in Moto3 partendo dalla pit-lane. Il centauro di Tavullia ha dato appuntamento al ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)ha iniziato molto male il Mondiale2021. Il Dottore, passato alla Yamaha Petronas, ha raccolto appena quattro punti nelle due gare disputate sul circuito di Losail: 12mo nel GP del Qatar, 16mo nel GP di Doha. Le difficoltà sono enormi e il nove volte Campione del Mondo sembra non riuscire a trovare il bandolo della matassa, ma il suo amore per questo sport è smisurato e a 42cerca sempre di rilanciarsi. Dopo essere riuscito a presentarsi sulla stessa griglia di partenza del ben più giovane fratello Luca Marini,ha volutore anche su un giovanissimo spagnolo, ovvero quelche domenica ha vinto in Moto3 partendo dalla pit-lane. Il centauro di Tavullia ha dato appuntamento al ...

