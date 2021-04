Vaccino, Sileri: “Ema potrebbe limitare AstraZeneca a certe categorie” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Per maggiore precauzione è possibile che l’Agenzia europea dei medicinali indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca“. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Simone Spetia a ’24Mattino’, contenitore di Radio 24. “Questo è successo anche per tanti altri famaci e nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi” ha aggiunto Sileri. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Per maggiore precauzione è possibile che l’Agenzia europea dei medicinali indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca“. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Simone Spetia a ’24Mattino’, contenitore di Radio 24. “Questo è successo anche per tanti altri famaci e nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi” ha aggiunto Sileri.

