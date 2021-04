Vaccino, Pregliasco: “Dovevamo andare al galoppo ma siamo al trotto” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – L’andamento delle vaccinazioni? “Potevamo andare al galoppo ma stiamo andando al trotto, purtroppo abbiamo poche dosi anche se noi siamo pronti a vaccinare”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – L’andamento delle vaccinazioni? “Potevamo andare al galoppo ma stiamo andando al trotto, purtroppo abbiamo poche dosi anche se noi siamo pronti a vaccinare”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

Advertising

Adnkronos : Il virologo Pregliasco contro i medici che rifiutano il vaccino: 'Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come i… - Paolo6821 : RT @brigitte_gio: Il Regno Unito, con una sola dose di vaccino, dal 12 aprile torna alla normalità. Da noi invece Pregliasco suggerisce un… - luigim5491 : RT @italianfirst2: L'immunologo Mantovani: 'Sul vaccino AstraZeneca aspettiamo altre analisi' ?? e quelli che se lo son fatti iniettare sull… - filo_78 : I 'costi irrisori' per #Pregliasco son donne, uomini, ragazzi sani che muoiono dopo un vaccino sperimentale: ricord… - carlokarl : RT @italianfirst2: L'immunologo Mantovani: 'Sul vaccino AstraZeneca aspettiamo altre analisi' ?? e quelli che se lo son fatti iniettare sull… -