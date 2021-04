Vaccino Pfizer in Italia, domani 1,5 milioni di dosi alle Regioni (Di martedì 6 aprile 2021) Vaccino Pfizer in Italia, ammonta a 1,5 milioni di dosi la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiungeranno le Regioni. Lo fanno sapere gli uffici del commissario straordinario all’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Nell’ultima settimana è intanto cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di Vaccino, fanno sapere ancora gli uffici del commissario straordinario. I vaccini Pfizer in distribuzione alle Regioni entro domani, sottolineano gli stessi uffici, costituiscono in assoluto il lotto di vaccini più consistente consegnato dall’inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare le ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021)in, ammonta a 1,5dila prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata diraggiungeranno le. Lo fanno sapere gli uffici del commissario straordinario all’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Nell’ultima settimana è intanto cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di, fanno sapere ancora gli uffici del commissario straordinario. I vacciniin distribuzioneentro, sottolineano gli stessi uffici, costituiscono in assoluto il lotto di vaccini più consistente consegnato dall’inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare le ...

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - RobertoBurioni : La variante B.1.351 (sudafricana) contiene la mutazione E484K (Eek) della quale tanto sentire parlare in questi gio… - lorepregliasco : Ancora ottime notizie sul vaccino Pfizer. Efficacia totale sulle ospedalizzazioni e segnali confortanti anche sulla… - lifestyleblogit : Vaccino Pfizer in Italia, domani 1,5 milioni di dosi alle Regioni - - cremaonline : #AsstCremona: Ospedale, consegnate 7020 dosi di #vaccino #Pfizer Clicca per i dettagli -