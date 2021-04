Vaccino, ora Brosio attacca Bassetti: ?"Pensi alla sua mamma" (Di martedì 6 aprile 2021) Novella Toloni Intervistato dall'Adnkronos il giornalista è tornato a scontrarsi a distanza con Matteo Bassetti su cure anti-Covid "fai da te" e vaccini Prosegue a distanza lo scontro tra Paolo Brosio e l'infettivologo Matteo Bassetti. Nell'ultima puntata di Domenica Live tra i due c'era stata un'accesa discussione sulle terapie da seguire per guarire dal Covid-19 in assenza di ricovero ospedaliero. E oggi, a pochi giorni di distanza, il giornalista è tornato ad attaccare il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sulla vaccinazione di sua mamma centenaria. Nel corso dell'ultima puntata del programma domenicale condotto da Barbara D'Urso, Paolo Brosio aveva parlato apertamente dei farmaci assunti durante la malattia, scatenando ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Novella Toloni Intervistato dall'Adnkronos il giornalista è tornato a scontrarsi a distanza con Matteosu cure anti-Covid "fai da te" e vaccini Prosegue a distanza lo scontro tra Paoloe l'infettivologo Matteo. Nell'ultima puntata di Domenica Live tra i due c'era stata un'accesa discussione sulle terapie da seguire per guarire dal Covid-19 in assenza di ricovero ospedaliero. E oggi, a pochi giorni di distanza, il giornalista è tornato adre il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sulla vaccinazione di suacentenaria. Nel corso dell'ultima puntata del programma domenicale condotto da Barbara D'Urso, Paoloaveva parlato apertamente dei farmaci assunti durante la malattia, scatenando ...

