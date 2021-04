Vaccino, domani artisti per ‘click day’: liberare brevetti da Big Pharma (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – ‘O i brevetti o la vita’. Ad accettare la sfida per il click day di domani e ‘sposare’ la causa dei ‘brevetti liberi’ per una Giornata Mondiale della Salute davvero speciale, ci sono artisti e personalità dello spettacolo e della cultura fra i più amati e popolari. Sono ben 31 a oggi, eccoli in ordine alfabetico: Giulia Anania, Stefano Bellotti Cisco, Daniele Biacchessi, Claudio Bisio, Dario Brunori Brunori SaS, Giulio Cavalli, Ascanio Celestini, Massimo Cirri, Comunità Officina, don Virginio Colmegna, Luigi Ferrajoli, Silvio Garattini, Ricky Gianco, Paolo Hendel, Germano Lanzoni, Maurizio Maggiani, Giovanna Marini, Paola Minaccioni, Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Marco Presta e Antonello Dose, David Riondino, Paolo Rossi, Marco Rovelli, Renato Sarti, Andrea Satta – Tetes de Bois, Guido Silvestri (Lupo Alberto), Bebo Storti, Dario Vergassola, Sofia Viscardi. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – ‘O i brevetti o la vita’. Ad accettare la sfida per il click day di domani e ‘sposare’ la causa dei ‘brevetti liberi’ per una Giornata Mondiale della Salute davvero speciale, ci sono artisti e personalità dello spettacolo e della cultura fra i più amati e popolari. Sono ben 31 a oggi, eccoli in ordine alfabetico: Giulia Anania, Stefano Bellotti Cisco, Daniele Biacchessi, Claudio Bisio, Dario Brunori Brunori SaS, Giulio Cavalli, Ascanio Celestini, Massimo Cirri, Comunità Officina, don Virginio Colmegna, Luigi Ferrajoli, Silvio Garattini, Ricky Gianco, Paolo Hendel, Germano Lanzoni, Maurizio Maggiani, Giovanna Marini, Paola Minaccioni, Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Marco Presta e Antonello Dose, David Riondino, Paolo Rossi, Marco Rovelli, Renato Sarti, Andrea Satta – Tetes de Bois, Guido Silvestri (Lupo Alberto), Bebo Storti, Dario Vergassola, Sofia Viscardi.

