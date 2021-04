Vaccino Covid, Lopalco: 'No alle fake news, non fate terapie anticoagulante fai - da - te prima della dose' (Di martedì 6 aprile 2021) Purtroppo leggo addirittura di convenzioni con laboratori privati per eseguire tali test a prezzo di saldo e viene millantato un supposto supporto della Regione Puglia in tal senso - Qualora la ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Purtroppo leggo addirittura di convenzioni con laboratori privati per eseguire tali test a prezzo di saldo e viene millantato un supposto supportoRegione Puglia in tal senso - Qualora la ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - lorepregliasco : Se poteste scegliere voi quale vaccino COVID farvi, quale scegliereste? - RobertoBurioni : Con COVID-19 non si scherza, attenzione a rifiutare il vaccino. - GufoItaliano : @neobiovirus @OrtigiaP In pratica il vaccino è un modo per far restare attivo il Covid..che, senza vaccinazioni, se… - PAOLAMALACRIDA : RT @Luca__Pagani: Figlio e moglie (vaccinata con AstraZeneca) di Matteo Renzi contagiati dal #Covid : «Si può prendere il Covid anche dopo… -