Vaccino Covid | in Usa tutti i cittadini vaccinabili entro il 19 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021), importante accelerata da parte degli Usa:americani saranno dichiaratiil 19Prosegue senza sosta la campagna vaccinale in tutto il mondo, con migliaia di somministrazioni che vengono fatte ogni giorno per raggiungere l’immunità globale dal. In questo senso, un’importante accelerata la daranno presto gli Usa, con L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Come procede la campagna di vaccinazione nazionale anti -? Ad oggi in Italia sono state somministrate 11.252.066 dosi di, ovvero l'80% di quelle a disposizione (14.136.480). A indicarlo è il database del ministero della Salute, dove sono ...Mentre la campagna vaccinale prosegue soprattutto per gli ultraottantenni (il presidente Mattarella ha ricevuto oggi la seconda dose del) e spuntano nuove preoccupazioni sul...Nella consapevolezza che il Piano nazionale dei vaccini non produrrà nel breve termine un rimedio ... di prolungare in parallelo la cassa integrazione Covid, di estendere le indennità Covid ad alcune ...Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite al programma tv "L'Aria che tira" su La 7, spiegando che la moglie si era vaccinata in quanto professoressa con Astrazeneca mentre lui non lo ...