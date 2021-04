Vaccino Covid | in Italia somministrate oltre 11 milioni di dosi

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono 11.344.180 ledianti-19inalle ore 16. Mentre il totale delle persone vaccinate, con prima e seconda dose, è3,5 mln. Lo evidenzia il report vaccini anti-, disponibile sul sito del governo. Letotali consegnate insono 14,1. La fascia d’età più immunizzata è quella 80-89 (3,5 mln) e 50-59 (1,7 mln). Gli over 80 vaccinati sono3,8 mln. Gli ospiti di Rsa vaccinati sono stati 570mila, le somministrazioni del personale sanitario poco più di 3 mln, quelle del personale scolastico 1.065.853. In testa alla ‘classifica’ dellec’è la Lombardia, seguita dal Lazio e dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - RobertoBurioni : Con COVID-19 non si scherza, attenzione a rifiutare il vaccino. - nikmaino : #COVID Contagio tras la #VacunaCOVID19 #AstraZeneca, Renzi: «Mia moglie positiva dopo il vaccino. Contagiato anche… - Deputatipd : #Mattarella ha ricevuto seconda dose #vaccino. Lo ha fatto senza clamore, rispettando il proprio turno. Ha poi volu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La bilancia fra i rischi e i benefici delAstraZeneca continua a pendere "ampiamente" a favore di un suo continuo utilizzo contro il virus del. E' quanto ha detto Rogerio Pinto de Sa Gaspar, direttore del dipartimento di ...E' di 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini anti- 19 del mese di aprile; entro domani le dosi saranno distribuite alle Regioni. Si tratta del ...una dose di. Il numero ...Abbiamo creato due bolle e non ci sono stati finora casi Covid. I ragazzi, in quanto militari, sono stati tutti vaccinati. Affrontiamo le prossime gare di ripescaggio ai Giochi con l'obiettivo di ...(Teleborsa) – Oggi il miglior investimento che un Paese possa compiere è quello in vaccini perché ogni anno perso nella guerra al Covid-19 è di gran lunga più costoso di qualsiasi somma ...