Vaccino Covid, in Italia somministrate oltre 11 milioni di dosi (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 11.344.180 le dosi di Vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia alle ore 16. Mentre il totale delle persone vaccinate, con prima e seconda dose, è oltre 3,5 mln. Lo evidenzia il report vaccini anti-Covid, disponibile sul sito del governo. Le dosi totali consegnate in Italia sono 14,1 milioni. La fascia d’età più immunizzata è quella 80-89 (3,5 mln) e 50-59 (1,7 mln). Gli over 80 vaccinati sono oltre 3,8 mln. Gli ospiti di Rsa vaccinati sono stati 570mila, le somministrazioni del personale sanitario poco più di 3 mln, quelle del personale scolastico 1.065.853. In testa alla ‘classifica’ delle dosi somministrate c’è la Lombardia, seguita dal Lazio e dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 11.344.180 ledianti-19inalle ore 16. Mentre il totale delle persone vaccinate, con prima e seconda dose, è3,5 mln. Lo evidenzia il report vaccini anti-, disponibile sul sito del governo. Letotali consegnate insono 14,1. La fascia d’età più immunizzata è quella 80-89 (3,5 mln) e 50-59 (1,7 mln). Gli over 80 vaccinati sono3,8 mln. Gli ospiti di Rsa vaccinati sono stati 570mila, le somministrazioni del personale sanitario poco più di 3 mln, quelle del personale scolastico 1.065.853. In testa alla ‘classifica’ dellec’è la Lombardia, seguita dal Lazio e dal ...

