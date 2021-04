Vaccino Covid, AstraZeneca rischia limitazioni in Italia ed Europa. Londra valuta lo stop agli under 30 (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo fronte di preoccupazione si addensa sul Vaccino anti Coronavirus del gruppo anglo-svedese AstraZeneca. L’Italia ma anche la Gran Bretagna e altri Paesi europei potrebbero presto porre limitazioni all’uso del prodotto. Riunione urgente E si terrà proprio oggi 6 aprile, riporta l’Ansa, una riunione tra i tecnici dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) e quelli del ministero della Salute . Oggetto dell’incontro: gli eventuali ulteriori indicazioni sull’utilizzo del Vaccino AstraZeneca. Per una decisione definitiva, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Il verdetto è atteso entro giovedì 8 aprile. Il punto è l’eventuale correlazione tra il Vaccino e i rarissimi eventi di trombosi che vari Paesi hanno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo fronte di preoccupazione si addensa sulanti Coronavirus del gruppo anglo-svedese. L’ma anche la Gran Bretagna e altri Paesi europei potrebbero presto porreall’uso del prodotto. Riunione urgente E si terrà proprio oggi 6 aprile, riporta l’Ansa, una riunione tra i tecnici dell’Agenziana del farmaco (Aifa) e quelli del ministero della Salute . Oggetto dell’incontro: gli eventuali ulteriori indicazioni sull’utilizzo del. Per una decisione definitiva, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema). Il verdetto è atteso entro giovedì 8 aprile. Il punto è l’eventuale correlazione tra ile i rarissimi eventi di trombosi che vari Paesi hanno ...

