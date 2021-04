Vaccino Covid anche ai docenti e ATA residenti fuori regione ORDINANZA Figliuolo

Advertising

lorepregliasco : Se poteste scegliere voi quale vaccino COVID farvi, quale scegliereste? - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - falanga_na : RT @Luca__Pagani: Figlio e moglie (vaccinata con AstraZeneca) di Matteo Renzi contagiati dal #Covid : «Si può prendere il Covid anche dopo… - milaneese : @PalaDanyela83 @spighissimo 'dopo il vaccino mia moglie ha il Covid' Ma primo, magari l'ha preso prima Secondo, te… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Regione Emilia Romagna

La Bbc segnala che la sperimentazione delanti -di Oxford - AstraZeneca sui bambini è stata sospesa dal momento che il regolatore dei medicinali del Regno Unito esamina il possibile legame di questo preparato con i rari casi di ...... chiedendo di potenziare in modo sostanziale l'offerta vaccinale antiin tutta la Puglia. "... In particolare, è scritto nella circolare, la somministrazione delle dosi didovrà essere ...Un milione e mezzo di vaccini Pfizer verranno consegnati entro domani alle Regioni. Lo rendono noto dagli uffici del commissario straodinario all'emergenza Covid Francesco Paolo ...“Mi sono vestito così perché era l’unico modo per farmi notari e per farmi chiedere perché sono qua, sono sei mesi che cerchiamo di far capire che stiamo morendo di fame ma purtroppo nessuno ci ascol ...