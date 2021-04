Vaccino covid | 30% di insegnanti non si presenta a Cagliari per la somministrazione

(Di martedì 6 aprile 2021) Tra il 20-30% dellle persone chiamate per ladelAstraZeneca non si stando all'hub della Fiera di. L'articolo .

Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - lorepregliasco : Se poteste scegliere voi quale vaccino COVID farvi, quale scegliereste? - RobertoBurioni : Con COVID-19 non si scherza, attenzione a rifiutare il vaccino. - Politico_76 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la seconda dos… - YRetlaw : RT @Adnkronos: #Covid Toscana, protesta del sindaco di # Cecina: 'Requisire 29 mln dosi #vaccino ad #Anagni'. -

... ma il Tgr precisa che ai primi accertamenti non ci sarebbe alcuna correlazione tra il malore e la somministrazione del, ma il caso è stato segnalato all'Aifa.e alimentazione/ Dieta ...... Roberto Burioni , ha posto l'accento sulle variantie sul terrorismo che ormai da tempo si è ... Paolo Brosio vs Bassetti/ "Nonmia mamma, se lui avesse i suoi anticorpi..." E cosa dice ...Finora in Italia è stato vaccinato contro il Covid-19 l'80% del personale scolastico, tra insegnanti e collaboratori ATA.GENOVA - Sono stati consegnati oggi in Liguria 46 cosiddetti “pizza box” contenenti 53.820 dosi di vaccino Pfizer, che saranno ripartite, secondo le seguenti modalità, nelle diverse Asl del territorio ...