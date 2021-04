Vaccino Astrazeneca | Oxford ha sospeso la sperimentazione su bambini e adolescenti in attesa di analisi di Ema e Mhra

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - VincenzoDeLuca : È urgente che il Governo chiarisca ad horas la utilizzabilità del vaccino #AstraZeneca. Il disastro comunicativo e… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Gioia_13 : RT @Agenzia_Ansa: Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in merito ad… - nona_onda : RT @ImolaOggi: ??Germania, il ministro Seehofer rifiuta il vaccino AstraZeneca Nel 2008 dichiarava: 'La lobby farmaceutica è più potente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca

Leggi anche > Ilanti - Covid diè nuovamente sotto la lente dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) che, entro domani o giovedì, si pronuncerà in relazione al legame di causa - ...La questione diventa per di primo piano anche in Gran Bretagna, dove ilstato utilizzato in larghissima parte, con la segnalazione ad oggi di 30 casi di eventi trombotici su oltre ...I vaccini somministrati - In Italia è stato somministrato ad oggi il 54% delle dosi di AstraZeneca (2.218.038 su 4.098.800 consegnate), secondo il ministero della Salute, mentre per Moderna la ...Roma, 6 apr. (askanews) - Si attendono nuove comunicazioni da parte dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, sul vaccino contro il Covid-19 di Astrazeneca, in particolare sul possibile nesso tra ...