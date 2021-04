Vaccino AstraZeneca e trombosi, il nesso c’è. Ora solo agli over 60? (Di martedì 6 aprile 2021) L’Ema, l’agenzia europea per il farmaco, è pronta a rivedere le proprie indicazioni relativamente al Vaccino anti-covid AstraZeneca. Le ultime indagini scientifiche sembrano infatti avere evidenziato un nesso tra l’inoculazione del Vaccino e i rarissimi casi di trombosi, soprattutto su donne di età inferiore ai 60 anni. Se fino alla scorsa settimana l’agenzia non aveva confermato il rapporto causa effetto, ora sembra pronta a rivedere le proprie indicazioni sottolineando che il nesso esiste, anche se non è ancora chiaro quale sia il meccanismo. L’aggiornamento La settimana scorsa il Prac (comitato per la sicurezza) di Ema aveva spiegato che stava proseguendo la «revisione in corso di casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine». Ed era stato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) L’Ema, l’agenzia europea per il farmaco, è pronta a rivedere le proprie indicazioni relativamente alanti-covid. Le ultime indagini scientifiche sembrano infatti avere evidenziato untra l’inoculazione dele i rarissimi casi di, soprattutto su donne di età inferiore ai 60 anni. Se fino alla scorsa settimana l’agenzia non aveva confermato il rapporto causa effetto, ora sembra pronta a rivedere le proprie indicazioni sottolineando che ilesiste, anche se non è ancora chiaro quale sia il meccanismo. L’aggiornamento La settimana scorsa il Prac (comitato per la sicurezza) di Ema aveva spiegato che stava proseguendo la «revisione in corso di casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine». Ed era stato ...

