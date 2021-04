Vaccino AstraZeneca | atteso nuovo verdetto dell’Ema Verso lo stop alle donne più giovani

(Di martedì 6 aprile 2021) Il pronunciamento potrebbe arrivare mercoledì o giovedì. Diversi Paesi già lo somministrano solo agli over 60. L’azienda anglo-svedese ha sospeso la sperimentazione sui bambini in attesa che l’ente regolatorio britannico (Mhra) verifichi il possibile legame con casi di trombosi negli adulti

...nelle prossime settimane e sarà fondamentale capire le decisioni dell'Ema su. Se ... ' Penso che da qui alla fine dell' estate possiamo essere nella condizione per dare ila tutti ...Roma, 6 aprile 2021 - L'Università di Oxford ha annunciato di aver sospeso la sperimentazione delsui bambini, in attesa di un'analisi sui possibili legami tra il farmaco ed episodi di trombosi tra gli adulti , secondo quanto riporta Skynews. Come spiegato dal professor Andrew ...I casi di trombosi successivi alla somministrazione di vaccino AstraZeneca "sono pochi, ma sembrano avere un minimo comun denominatore: donne sotto i 60 anni". Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla S ...Bruxelles (Belgio) - La decisione dell'Ema, l'agenzia internazionale del farmaco, sul vaccino AstraZeneca è attesa per domani, mercoledì 7 aprile o per dopodomani, giovedì 8. Un primo annuncio è arriv ...