Vaccino anti Covid 19 | De Luca attacca il Governo | “Chiarisca su AstraZeneca”

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - ispionline : Il numero pro capite di dosi di #vaccino anti-#Covid19 ricevuto dai Paesi UE è simile poiché gli acquisti sono fatt… - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - PattyBiancacci : RT @rtl1025: ?? Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, si trova all'ospedale #Spallanzani per sottoporsi al richiamo del #vacci… - SofiaSabrinaS : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la seconda dos… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Fanpage.it

Come procede la campagna di vaccinazione nazionale- Covid ? Ad oggi in Italia sono state somministrate 11.252.066 dosi di, ovvero l'80% di quelle a disposizione (14.136.480). A indicarlo è il database del ministero della Salute, dove ...Redazione Condividi Ambiente , Roma Mattarella allo Spallanzani per la seconda dose di- covid Notizia precedente 0 Commento"Su AstraZeneca serve un chiarimento definitivo dell’Ema, così è un disastro" denuncia il virologo Fabrizio Pregliasco ...Medici contro i vaccini in farmacia: "Soluzione improvvisata, servono più dosi per gli ambulatori" "Non si capisce perché nella campagna vaccinale anti-Covid vengano preferite soluzioni alternative a ...