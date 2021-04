Vaccini, si cerca di accelerare verso le 300 mila dosi al giorno (Di martedì 6 aprile 2021) Una corsa contro il tempo, dopo il calo del weekend di Pasqua. Il premier Mario Draghi fa pressing sulle case farmaceutiche per il rispetto delle consegne in Ue Leggi su rainews (Di martedì 6 aprile 2021) Una corsa contro il tempo, dopo il calo del weekend di Pasqua. Il premier Mario Draghi fa pressing sulle case farmaceutiche per il rispetto delle consegne in Ue

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini cerca Il vertice tra Speranza e Aifa sulle trombosi di AstraZeneca O meglio, ha senso se si parla di 'efficacia' (più bassa sugli over 65 rispetto agli altri vaccini) ... Nel coro di chi solleva dubbi e cerca risposte manca tuttavia una voce fondamentale: quella di ...

SPY FINANZA/ Patrimoniale o riforma delle pensioni in arrivo per l'Italia RECOVERY PLAN/ Il ponte sullo stretto e quelle domande ancora in cerca di risposte D'altronde, c'è ... E i vaccini, signori, stanno diventando davvero un'arma strategica. Sputnik ce lo siamo giocato con ...

Vaccini: Italia tenta rincorsa, indietro su over 70 Agenzia ANSA Covid. Le 500mila iniezioni al giorno sono un miraggio. Ecco cosa frena le vaccinazioni Anziani, fragili. Anche qui i numeri parlano chiaro, nonostante si stia cercando di recuperare il ritardo, stavolta dovuto a scelte discutibili fatte sui territori: fra le 11.156.326 persone vaccinate ...

Vaccini, si cerca di accelerare verso le 300 mila dosi al giorno Va meglio tra gli over 80 (41% dei decessi), vaccinati al 30% con due dosi e al 56% con una dose. La campagna di massa cerca di alzare il livello oltre le 240 mila dosi somministrate in media al ...

