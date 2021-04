Vaccini, Miccichè sbotta: “Politici vengono prima di giudici e professori” (Di martedì 6 aprile 2021) Queste le dure parole di qualche giorno fa a Palazzo dei Normanni a Palermo del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, sui Vaccini: “Sono talmente inc… per il fatto di essere stato preso per il culo quando ho detto che i Politici avrebbero dovuto essere vaccinati, che oggi ammazzerei qualcuno. Perché noi siamo la casta, capito, e non ci spetta nulla. Agli altri, poveri, magistrati, avvocati, sì… E a noi niente”. Il parlamentare infatti è stato protagonista di una sfuriata dopo aver saputo di un caso di Covid che riguarda un collaboratore di un dirigente della Regione, e che rischia di fare esplodere un focolaio. Circa un mese fa, spiega Miccichè in un’intervista a Repubblica, “affermai che eravamo a rischio, noi deputati regionali, perché sapevo che durante la Finanziaria ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) Queste le dure parole di qualche giorno fa a Palazzo dei Normanni a Palermo del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco, sui: “Sono talmente inc… per il fatto di essere stato preso per il culo quando ho detto che iavrebbero dovuto essere vaccinati, che oggi ammazzerei qualcuno. Perché noi siamo la casta, capito, e non ci spetta nulla. Agli altri, poveri, magistrati, avvocati, sì… E a noi niente”. Il parlamentare infatti è stato protagonista di una sfuriata dopo aver saputo di un caso di Covid che riguarda un collaboratore di un dirigente della Regione, e che rischia di fare esplodere un focolaio. Circa un mese fa, spiegain un’intervista a Repubblica, “affermai che eravamo a rischio, noi deputati regionali, perché sapevo che durante la Finanziaria ...

andreapalazzo2 : RT @redazioneiene: Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, è sbottato in aula 'incazzato' perché i politici non… - monica09029578 : RT @redazioneiene: Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, è sbottato in aula 'incazzato' perché i politici non… - redazioneiene : Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, è sbottato in aula 'incazzato' perché i politic… - fernandomadonia : Sud. La sfuriata di Gianfranco Micciché sui vaccini e la politica che difende le sue (legittime) prerogative - - valtaro : #Vaccini in Sicilia, Miccichè: 'Over 80? Il problema è che non vengono' -