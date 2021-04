Vaccini Italia, Figliuolo: "Domani un milione e mezzo di dosi Pfizer" (Di martedì 6 aprile 2021) Un milione e mezzo di dosi del vaccino Pfizer arriveranno Domani nel nostro Paese, per poi raggiungere le Regioni. La "prima consegna di Vaccini del mese di aprile". Lo rende noto un comunicato del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Undidel vaccinoarriverannonel nostro Paese, per poi raggiungere le Regioni. La "prima consegna didel mese di aprile". Lo rende noto un comunicato del ...

Advertising

riotta : Insomma quelli che vi dicevano sussiegosi che in Europa e in Italia tutto andava bene su #COVID19 #vaccini e snocci… - Antonio_Tajani : Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze!La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subapp… - Agenzia_Ansa : Quattordici milioni di vaccini già arrivati, 48 entro giugno. Ad aprile è prevista la consegna in Italia di 8 milio… - infoiteconomia : Da AstraZeneca a Pfizer, che cosa sta succedendo sul fronte vaccini in Italia - infoiteconomia : Vaccini Italia, Figliuolo: 'Domani un milione e mezzo di dosi Pfizer' -