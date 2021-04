Vaccini in Italia, firmato il protocollo per cominciare la campagna vaccinale anche sui luoghi di lavoro. Le somministrazioni arrivano a 11,45 milioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il piano per portare i Vaccini anche sui luoghi di lavoro è stato firmato. Il Governo e le parti sociali sono arrivati a un accordo per attivare punti straordinari per la vaccinazione contro il Coronavirus nei luoghi di lavoro. Un progetto che verrà realizzato con la collaborazione dei medici aziendali e della rete Inail. Il piano fa parte dell’aggiornamento del protocollo per il contenimento del Covid che era stato definito il 24 aprile dello scorso anno. Intanto prosegue la campagna vaccinale in tutto il Paese. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, il numero totale di dosi somministrate è arrivato a 11,45 milioni. Una quantità che ha permesso a 3,53 milioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il piano per portare isuidiè stato. Il Governo e le parti sociali sono arrivati a un accordo per attivare punti straordinari per la vaccinazione contro il Coronavirus neidi. Un progetto che verrà realizzato con la collaborazione dei medici aziendali e della rete Inail. Il piano fa parte dell’aggiornamento delper il contenimento del Covid che era stato definito il 24 aprile dello scorso anno. Intanto prosegue lain tutto il Paese. Secondo il portale ufficiale del ministero della Salute, il numero totale di dosi somministrate è arrivato a 11,45. Una quantità che ha permesso a 3,53...

