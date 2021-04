Vaccini, governo - parti sociali: sì a protocollo su luoghi di lavoro. Ecco come funziona (Di martedì 6 aprile 2021) Un altro piccolo passo per accellerare sulle somministrazioni dei Vaccini anti - Covid. E' stato raggiunto, secondo quanto si apprende, l'accordo tra governo e parti sociali sui protocolli per i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Un altro piccolo passo per accellerare sulle somministrazioni deianti - Covid. E' stato raggiunto, secondo quanto si apprende, l'accordo trasui protocolli per i ...

Advertising

Antonio_Tajani : Produciamo i vaccini in Italia sfruttando le licenze!La Francia ha già cominciato la produzione nazionale in subapp… - Antonio_Tajani : L'Italia deve diventare autonoma e deve iniziare a produrre #vaccini. I ritardi sono causati da errori del governo… - lucianonobili : Finalmente con il governo #Draghi abbiamo un piano #vaccini serio affidato ad un servitore dello Stato come il gene… - infoitinterno : Covid, governo-parti sociali: via libera ai vaccini in azienda - infoitinterno : Vaccini, governo-parti sociali: sì a protocollo su luoghi di lavoro. Ecco come funziona -