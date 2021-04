Vaccini | da mercoledì la piattaforma Poste abilitata anche agli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna

Advertising

mattinodipadova : Subito occupati i posti messi a disposizione domenica dall’Usl Euganea. Il portale riapre mercoledì, attese nuove s… - PsicologiOPL : [PARLA CON OPL - CAMPAGNA VACCINALE PSICOLOGI - DOMANDE E RISPOSTE] ?? Mercoledì 7 aprile dalle 20:30 alle 21:30 su… - messveneto : “O i brevetti o la vita”: un milione di firme per liberare i vaccini: Mercoledì click day organizzato dal Comitato… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Dopo lo stop di ieri sono arrivate le nuove dosi Pfizer, che dovrebbero essere disponibili già da mercoledì. Così la campagn… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Dopo lo stop di ieri sono arrivate le nuove dosi Pfizer, che dovrebbero essere disponibili già da mercoledì. Così la campagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini mercoledì

la Repubblica

'Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato,o giovedì', aggiunge ... 06 apr 13:57, usato il 54% delle dosi di AstraZeneca, 50% Moderna e 96% Pfizer Ad oggi in ...... in un comunicato stampa: "Si tratta in assoluto del lotto dipiù consistente consegnato ... ciò è attualmente previsto per domani (7 aprile) o giovedì 8 aprile", aggiunge l'Ema Ore 15.