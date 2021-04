Vaccini contro Covid-19: chi può prenotarlo in ogni regione (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: Kristine Wook/Unslash)Con aprile arriva qualche piccola novità da parte delle regioni italiana (almeno di alcune), che aggiornano calendari vaccinali e aprono a nuove categorie, come le persone estremamente vulnerabili e ai loro conviventi/caregiver. Ecco i dettagli regione per regione. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi e al personale abruzzese docente e non docente delle scuole/università fuori dalla regione Abruzzo, al personale dei centri di formazione accreditati, al personale asili nido pubblici e privati, agli operatori sanitari categorie prioritarie della fase I non ricomprese nella ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: Kristine Wook/Unslash)Con aprile arriva qualche piccola novità da parte delle regioni italiana (almeno di alcune), che aggiornano calendari vaccinali e aprono a nuove categorie, come le persone estremamente vulnerabili e ai loro conviventi/caregiver. Ecco i dettagliper. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi e al personale abruzzese docente e non docente delle scuole/università fuori dallaAbruzzo, al personale dei centri di formazione accreditati, al personale asili nido pubblici e privati, agli operatori sanitari categorie prioritarie della fase I non ricomprese nella ...

