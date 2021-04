Vaccini AstraZeneca, Ema riconoscerà il legame con la trombosi cerebrale (Di martedì 6 aprile 2021) Stanno facendo molto rumore, in queste ore sui media europei, le affermazioni del responsabile dell'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) per le Minacce biologiche e la Strategia dei Vaccini, Marco Cavaleri, secondo cui sarebbe ormai verificato un legame di causa-effetto fra la somministrazione dei Vaccini anti Covid di AstraZeneca e alcuni casi molto rari, riportati nelle persone vaccinate, di coaguli nel sangue che interessano la vena cerebrale ("trombosi venosa cerebrale"), associati a un basso numero di piastrine ("Trombocitopenia"). Cavaleri ne ha parlato con sorprendente precisione in una intervista al Messaggero, in cui ha praticamente anticipato il parere scientifico che l'Ema pubblicherà domani pomeriggio. Non si tratta di una contraddizione rispetto alle ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 aprile 2021) Stanno facendo molto rumore, in queste ore sui media europei, le affermazioni del responsabile dell'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) per le Minacce biologiche e la Strategia dei, Marco Cavaleri, secondo cui sarebbe ormai verificato undi causa-effetto fra la somministrazione deianti Covid die alcuni casi molto rari, riportati nelle persone vaccinate, di coaguli nel sangue che interessano la vena("venosa"), associati a un basso numero di piastrine ("Trombocitopenia"). Cavaleri ne ha parlato con sorprendente precisione in una intervista al Messaggero, in cui ha praticamente anticipato il parere scientifico che l'Ema pubblicherà domani pomeriggio. Non si tratta di una contraddizione rispetto alle ...

