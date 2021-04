“Vaccini | 6 000 over 80 fantasmi a Bergamo; sedi Fnp a disposizione per prenotare”

(Di martedì 6 aprile 2021) Si può facilmente supporre che gli anziani ultraottantenni non ancora raggiunti dalla prenotazione per il vaccino in provincia disiano oltre 6.000. Si tratta di persone “non tecnologiche”, che vivono sole e che hanno problemi di mobilità. Tra questi, pochi, quelli che il vaccino proprio non vogliono farlo. “Il numero maggiore rimane tuttora vittima di una comunicazione confusa e di una programmazione che definire farraginosa è ancora poco – dice Roberto Corona, segretario Fnp Cisl di-: c’è ancora gente in attesa dell’ormai mitico sms che doveva avvisarti e che adesso, essendo cambiata la piattaforma di prenotazione non arriverà più. È assolutamente indubbio che Ats debba farsi carico, spulciando banche dati e anagrafica dei medici di base, di quanti ancora mancano all’appello, magari agevolando chi non è pratico di computer con un ...

Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della ... Il numero complessivo di somministrazioni a livello nazionale ha superato oggi quota 11.250.000, a fronte ... Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiungeranno le Regioni. Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consiste ...