Vaccini, 1,5 milioni di dosi Pfizer domani alle Regioni, ma nuovo taglio AstraZeneca (Di martedì 6 aprile 2021) Un milione e mezzo di Vaccini Pfizer verranno consegnati entro domani alle Regioni. Lo rendono noto dagli uffici del commissario straodinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 aprile 2021) Un milione e mezzo diverranno consegnati entro. Lo rendono noto dagli uffici del commissario straodinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo....

Advertising

Agenzia_Ansa : Quattordici milioni di vaccini già arrivati, 48 entro giugno. Ad aprile è prevista la consegna in Italia di 8 milio… - repubblica : Vaccini, il governo in pressing sulle Regioni. In arrivo altre 1,5 milioni di dosi Pfizer - Corriere : Se tutto andrà bene con i vaccini, in autunno si rivedrà la normalità in ufficio. Ma non sarà un ritorno al passato… - AnnaM23189 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Ue blocca 3,1 milioni dosi AstraZeneca per Australia #Covid - anna_mitica : RT @fisco24_info: Vaccino Pfizer in Italia, domani 1,5 milioni di dosi alle Regioni: Prima consegna di vaccini del mese di aprile, è in ass… -