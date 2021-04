Vaccinazioni Lazio, prenotazioni attive per cittadini di 65 e 64 anni: come prenotare online, dove andare e come fare (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo gli over 80, gli over 70, il personale sanitario, quello scolastico e le forze dell’ordine, nel Lazio la campagna di vaccinazione prosegue senza sosta. Da domani, mercoledì 7 aprile, al via le prenotazioni per la fascia d’età 65- 64 anni (i cittadini nati nel 1956 e 1957). Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Ieri, nel giorno di Pasquetta, come rende noto l’Unità di Crisi della Regione sono state eseguite 18649 Vaccinazioni, che rappresentano oltre il 20% delle somministrazioni totali fatte a livello nazionale. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo gli over 80, gli over 70, il personale sanitario, quello scolastico e le forze dell’ordine, nella campagna di vaccinazione prosegue senza sosta. Da domani, mercoledì 7 aprile, al via leper la fascia d’età 65- 64(inati nel 1956 e 1957). Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Ieri, nel giorno di Pasquetta,rende noto l’Unità di Crisi della Regione sono state eseguite 18649, che rappresentano oltre il 20% delle somministrazioni totali fatte a livello nazionale. su Il Corriere della Città.

