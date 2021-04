Usa, Trump si schiera contro la Coca Cola ma continua a berla: tradito da una foto su Twitter (Di martedì 6 aprile 2021) Donald Trump tradito da Twitter e dalla Coca Cola. L’ex inquilino della Casa Bianca ha avviato una battaglia contro le grandi corporation che hanno condannato l’approvazione in Georgia della legge elettorale considerata discriminatoria verso le minoranze. “Boicottate tutte le woke companies che non vogliono l’identificazione degli elettori e le elezioni libere ed eque”, ha dichiarato l’ex presidente con un attacco frontale a gruppi come Coca Cola e Delta Air Lines, che hanno i loro quartieri generali ad Atlanta, e, anche spinti da minacce di boicottaggi di senso opposto, nei giorni scorsi hanno criticato l’approvazione della legge. A tradire il tycoon americano nella sua ultima battaglia è stata una foto caricata su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Donalddae dalla. L’ex inquilino della Casa Bianca ha avviato una battagliale grandi corporation che hanno condannato l’approvazione in Georgia della legge elettorale considerata discriminatoria verso le minoranze. “Boicottate tutte le woke companies che non vogliono l’identificazione degli elettori e le elezioni libere ed eque”, ha dichiarato l’ex presidente con un attacco frontale a gruppi comee Delta Air Lines, che hanno i loro quartieri generali ad Atlanta, e, anche spinti da minacce di boicottaggi di senso opposto, nei giorni scorsi hanno criticato l’approvazione della legge. A tradire il tycoon americano nella sua ultima battaglia è stata unacaricata su ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Usa, Trump si schiera contro la Coca Cola ma continua a berla: tradito da una foto su Twitter - giampietrogiova : RT @enrico_farda: A quelli di #sinistra che danno patenti di sinistra vorrei ricordare che senza #Macron in Francia avremmo avuto #LePen, s… - fattoquotidiano : Usa, Trump si schiera contro la Coca Cola ma continua a berla: tradito da una foto su Twitter - roso_canino : E io come molti nei commenti penso: è lo slogan di Trump, solo detto in modo diverso. Tristezza. #Biden #USA - KZeneise : RT @UAAR_it: #Usa, appartenenza religiosa ai minimi anche per aggressività degli #integralisti che si infiltrano nelle istituzioni (come av… -