Uomini e donne: nuovo lutto. Scomparsa Erica Vittoria Hauser (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo lutto ha colpito Uomini e donne di Maria De Filippi. Dopo il cavaliere del Trono Over Fabio Donato Saccu se ne va anche una dama del programma, Erica Vittoria Hauser, Scomparsa all’improvviso nel sonno. Aveva solo 44 anni. Nuova notizia sconvolgente a Uomini e donne: in pochi giorni se ne va un’altra protagonista del programma di Maria De Filippi. Si tratta della amatissima dama Erica Vittoria Hauser Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Unha colpitodi Maria De Filippi. Dopo il cavaliere del Trono Over Fabio Donato Saccu se ne va anche una dama del programma,all’improvviso nel sonno. Aveva solo 44 anni. Nuova notizia sconvolgente a: in pochi giorni se ne va un’altra protagonista del programma di Maria De Filippi. Si tratta della amatissima damaArticolo completo: dal blog SoloDonna

