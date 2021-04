Uomini e Donne, caos in studio. Liti nel trono classico e in quello over (Di martedì 6 aprile 2021) La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con gli sviluppi del trono over. Domenico e Raquel sono al centro studio per raccontare come sta andando la loro frequentazione. Entrambi sono d’accordo nel dire che si trovano benissimo insieme e che stanno vivendo delle belle giornate. Fra loro ci sono stati dei baci … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021) La puntata di oggi diè iniziata con gli sviluppi del. Domenico e Raquel sono al centroper raccontare come sta andando la loro frequentazione. Entrambi sono d’accordo nel dire che si trovano benissimo insieme e che stanno vivendo delle belle giornate. Fra loro ci sono stati dei baci … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

