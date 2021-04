Uomini e donne: anticipazioni oggi 6 aprile. Le rivelazioni di Armando (Di martedì 6 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne di Maria De Filippi? Il dating show di Canale 5 torna in onda dopo la pausa pasquale e dovrebbe riportare al centro dello studio Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che per qualche tempo è stato semplice spettatore delle vicende amorose altrui… Alcune rivelazioni di Armando costringeranno Queen Mary a intervenire… Uomini e donne torna in onda dopo la pausa pasquale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Che cosa accadrà nella nuova puntata didi Maria De Filippi? Il dating show di Canale 5 torna in onda dopo la pausa pasquale e dovrebbe riportare al centro dello studioIncarnato, il cavaliere napoletano che per qualche tempo è stato semplice spettatore delle vicende amorose altrui… Alcunedicostringeranno Queen Mary a intervenire…torna in onda dopo la pausa pasquale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - Deputatipd : RT @patriziaprestip: Per quei giorni che ricordo come fosse ora. Per quelle persone che non ci sono più . Per le donne e gli uomini di ONN… - AntonioBonaser2 : RT @RescueMed: Signor Presidente del Consiglio, perché oggi non si reca anche a visitare quei campi dove migliaia di donne, uomini e bambin… -